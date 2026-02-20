Минтруда обратилось к казахстанцам, находящимся в Южной Корее

«Министерство труда и социальной защиты населения РК в ходе переговоров с Министерством юстиции Республики Корея по вопросам снижения нелегальной миграции и защиты прав наших граждан достигло договоренности о расширении временных рамок программы добровольного выезда. Данные меры направлены на смягчение правовых последствий и поддержку граждан, готовых урегулировать свой статус. Программа не распространяется на лиц, совершивших уголовные преступления, подлежащих принудительному выдворению, а также на иностранцев, оказавшихся в нелегальном статусе после 1 декабря 2025 года», — говорится в сообщении.