Минтруда обратилось к казахстанцам, находящимся в Южной Корее

Министерство труда и социальной защиты напомнило, что казахстанцы, работавшие в Республике Корея нелегально, могут добровольно покинуть страну без штрафов и запрета на повторный въезд. Воспользоваться данной возможностью можно до конца февраля 2026 года включительно. Программа действует с декабря 2025 года.
«Министерство труда и социальной защиты населения РК в ходе переговоров с Министерством юстиции Республики Корея по вопросам снижения нелегальной миграции и защиты прав наших граждан достигло договоренности о расширении временных рамок программы добровольного выезда. Данные меры направлены на смягчение правовых последствий и поддержку граждан, готовых урегулировать свой статус. Программа не распространяется на лиц, совершивших уголовные преступления, подлежащих принудительному выдворению, а также на иностранцев, оказавшихся в нелегальном статусе после 1 декабря 2025 года», — говорится в сообщении.
Для участия в программе необходимы паспорт, заявление о добровольном выезде и авиабилет. Предварительное уведомление подается через иммиграционные офисы Республики Корея в период от 15 до 3 дней до даты вылета. Минтруда настоятельно рекомендовало гражданам Казахстана трудоустраиваться за рубежом исключительно на законных основаниях, чтобы избежать рисков нелегальной миграции, выдворения, штрафов, ограничения прав и возможных ситуаций трудовой эксплуатации.
«Следует пользоваться только официальными и проверенными каналами трудоустройства — лицензированными частными агентствами занятости, государственными программами и официальными предложениями работодателей», — напомнили в ведомстве.