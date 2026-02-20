В Генштабе ВС РФ назвали зоны сплошного огневого поражения новой особенностью боев на СВО

Сюда же в ряде случаев можно добавить огонь ряда зенитных ракетных систем по наземным объектам (в практике СВО таких было достаточно и демонстрировалась очень высокая точность огня и результативность), удары флота (применение крылатых ракет морского базирования в настоящее время позволяет наносить удары по противнику не только на приморских направлениях, а по всей территории государства противника), применение минно-взрывных заграждений и зажигательного оружия (последнее в ходе СВО, насколько известно, пока не применялось; может быть, и напрасно, что не применялось).