Минобороны: некоторых военнообязанных от сборов могут освободить

МИНСК, 20 фев — Sputnik. Белорусским законодательством предусмотрены основания для освобождения от военных сборов, сообщил заместитель начальника главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил Юрий Гантиевский.
В настоящее время в армии проводится второй этап проверки боевой и мобилизационной готовности, в рамках которого идет призыв военнообязанных на сборы.
По словам Гантиевского, этот вид сборов имеет ряд особенностей: сроки прибытия на предварительные пункты с момента получения повестки минимальны, они могут составлять меньше суток. А сам срок сборов может продлиться до 60 суток.
«Основания, по которым военнообязанные могут быть освобождены от прохождения военных сборов, определены в статье 71 закона “О воинской обязанности и воинской службе”, а также в статье 17 закона “О мобилизационной подготовке и мобилизации”, — сказал представитель Генштаба.
Он обратил внимание, что в первом документе предусмотрены отдельные случаи, когда военные комиссары при наличии уважительных причин и подтверждающих документов вправе освободить военнообязанных от сборов.
Гантиевский также привел пример: ребенок во время катания сломал руку, а его мать находится в командировке. Отец, получивший повестку и предоставивший все подтверждающие бумаги, военным комиссаром был освобожден от сборов.