Эйсмонт сообщила детали выхода на свободу осужденного на 14 лет Статкевича после инфаркта головного мозга

Эйсмонт назвала детали освобождения осужденного Статкевича после инфаркта мозга.

Источник: Комсомольская правда

Пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт назвала детали освобождения осужденного на 14 лет оппозиционера Николая Статкевича после инфаркта мозга. Подробности приводит РИА Новости.

Наталья Эйсмонт напомнила о том, что решение о помиловании Статкевича было принято президентом Беларуси Александром Лукашенко уже давно (подробнее мы писали здесь). Однако в тот момент, отметила Эйсмонт, оппозиционер «ехать в “райский сад” (речь идет про ЕС) отказался».

— И — вернулся в тюрьму. С тех пор прошло немало времени — у осужденного начались проблемы со здоровьем. В частности, случился инфаркт головного мозга, — сообщила пресс-секретарь.

Она уточнила, что обо всем было доложено главе Беларуси, который принял решение про немедленный перевод Статкевича в больницу. Ему была оказана вся необходимая своевременная помощь — его спасли.

Эйсмонт добавила: после этого президенту поступили многочисленные обращения родственников (жены и родных) с просьбами отпустить осужденного домой, чтобы присматривать и ухаживать за ним.

— Президент и с этим согласился. В этой связи (насколько нам известно) согласно просьбе родных — сейчас он дома, восстанавливается, — заявила пресс-секретарь президента Беларуси.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко помиловал беременную осужденную, отбывавшую наказание за экстремистские преступления.

Тем временем Лукашенко назвал тему номер один, которая волнует белорусов.

Кроме того, Лукашенко и Путин договорились, какие темы на следующей неделе обсудят тет-а-тет.

