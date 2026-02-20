Эйсмонт сообщила детали выхода на свободу осужденного на 14 лет Статкевича после инфаркта головного мозга

Наталья Эйсмонт напомнила о том, что решение о помиловании Статкевича было принято президентом Беларуси Александром Лукашенко уже давно (подробнее мы писали здесь). Однако в тот момент, отметила Эйсмонт, оппозиционер «ехать в “райский сад” (речь идет про ЕС) отказался».