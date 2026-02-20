Ричмонд
+7°
сильный туман
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пять европейских стран запустят проект по разработке БПЛА, пишут СМИ

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Германия, Франция, Великобритания, Италия и Польша планируют запустить инициативу, в рамках которой предусмотрено тесное сотрудничество в разработке беспилотных летательных аппаратов, передает агентство Рейтер со ссылкой на документ.

Источник: AP 2024

«Пять крупнейших европейских военных держав… хотят ускорить разработку БПЛА. Германия, Франция, Великобритания, Италия и Польша планируют дать начало соответствующей инициативе… Цель заключается в том, чтобы усилить собственное оружейное производство и извлечь уроки из… (конфликта) на Украине», — говорится в сообщении агентства со ссылкой на черновик итогового заявления по итогам встречи представителей пяти стран.

Отмечается, что проект будет назван Low-Cost Effectors and Autonomous Platforms (LEAP), в его рамках планируется «тесное сотрудничество в разработке и создании малозатратных вооруженных систем и автономных платформ» якобы на фоне «российской угрозы».

«Инициатива появилась также на фоне растущего сомнения Европы в долгосрочных гарантиях защиты со стороны США в рамках НАТО. Поэтому европейские страны хотят усилить собственные оборонные возможности», — отмечает Рейтер.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте, выступая на полях Мюнхенской конференции по безопасности, заявил, что в Европе кардинально изменился взгляд на коллективную безопасность, страны готовы вкладываться в оборону и брать на себя более активную роль в альянсе.

Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это «сдерживанием российской агрессии». Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше