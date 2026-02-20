Пять европейских стран запустят проект по разработке БПЛА, пишут СМИ

«Пять крупнейших европейских военных держав… хотят ускорить разработку БПЛА. Германия, Франция, Великобритания, Италия и Польша планируют дать начало соответствующей инициативе… Цель заключается в том, чтобы усилить собственное оружейное производство и извлечь уроки из… (конфликта) на Украине», — говорится в сообщении агентства со ссылкой на черновик итогового заявления по итогам встречи представителей пяти стран.
Отмечается, что проект будет назван Low-Cost Effectors and Autonomous Platforms (LEAP), в его рамках планируется «тесное сотрудничество в разработке и создании малозатратных вооруженных систем и автономных платформ» якобы на фоне «российской угрозы».
Ранее генсек НАТО Марк Рютте, выступая на полях Мюнхенской конференции по безопасности, заявил, что в Европе кардинально изменился взгляд на коллективную безопасность, страны готовы вкладываться в оборону и брать на себя более активную роль в альянсе.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это «сдерживанием российской агрессии». Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.