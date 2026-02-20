WP: протестующие в США обвинили охрану Алиева в нападении

Охрана Ильхама Алиева вступила в потасовку с протестующими в Вашингтоне, куда азербайджанский лидер прибыл для участия в «Совете мира». По словам участников акции, они вышли на мирный митинг за освобождение политзаключенных в Азербайджане, однако телохранители Алиева начали их избивать. При этом азербайджанские СМИ называют произошедшее провокацией, к которой причастно «армянское лобби» в США. В ситуации уже разбирается Госдеп.