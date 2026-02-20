Волгограде губернатор Бочаров вручил госнаграды 19 аграриям, инженерам, врачам

Накануне больших февральских выходных 19 жителей Волгоградской области пригласили на прием к губернатору Волгоградской области для вручения наград. Это не защитники Отечества, но люди, которые своим трудом внесли значительный вклад в развитие региона. Андрей Бочаров вручил ордена, медали, почетные звания и благодарности работникам сельского хозяйства, промышленного сектора, здравоохранения и образования и других отраслей.