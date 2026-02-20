Ричмонд
+7°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Волгограде губернатор Бочаров вручил госнаграды 19 аграриям, инженерам, врачам

В Волгограде отметили работников промышленности, здравоохранения, сельского хозяйства и других отраслей.

Источник: администрация Волгоградской области

Накануне больших февральских выходных 19 жителей Волгоградской области пригласили на прием к губернатору Волгоградской области для вручения наград. Это не защитники Отечества, но люди, которые своим трудом внесли значительный вклад в развитие региона. Андрей Бочаров вручил ордена, медали, почетные звания и благодарности работникам сельского хозяйства, промышленного сектора, здравоохранения и образования и других отраслей.

— Хочу поблагодарить каждого из вас за результаты многолетней эффективной работы, за высокий профессионализм, который является ориентиром для ваших коллег. И, конечно, за значительный вклад в социально-экономическое развитие Волгоградской области и всей нашей большой страны, — обратился к награжденным Андрей Бочаров, вручая награды от имени Президента Российской Федерации.

Кто получил награды?

Главный гидротехник СПК «Донское» Евгений Алтынбаев — медаль «За труды по сельскому хозяйству».

Главный механик АО «Птицефабрика “Волжская” Андрей Поломощнов — медаль “За труды по сельскому хозяйству”.

Специалист «Россельхозцентра» Ирина Роганова — почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации».

Представитель АО «Краснодонское» Александр Сиволобов — почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации».

Представитель СПК «Красный путиловец» Сергей Цибин — почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации».

Сотрудник волгоградского филиала МНТК «Микрохирургия глаза» Игорь Розыев — «Заслуженный врач Российской Федерации».

Главный инженер АО «Волгоградоблэлектро» Сергей Зубенко — почетная грамота Президента.

Фермер Иван Малеванный — почетная грамота Президента.

Преподаватель технологического колледжа Галина Баринова — звание «Заслуженный работник образования Волгоградской области».

Преподаватель строительного техникума Ольг Максимчук — звание «Заслуженный работник образования Волгоградской области».

Губернатор поздравил всех присутствующих с наградами и приближающимся 23 февраля, пожелав им «новых ратных и трудовых свершений во имя Родины».