Рустам Минниханов анонсировал создание памятника участникам СВО

Вице-премьер республики Лейла Фазлеева отметила успешную реализацию планов в 5025 году, связанных с Годом защитника Отечества и 80-летием Великой Победы. В общей сложности было проведено более тысячи мероприятий, охвативших все муниципальные образования и объединивших людей разных возрастов. Особое она отметила такие события, как шествие «Бессмертный полк», проекты «Диалоги с Героями», «Нашим героям», «Выходные с ветераном» и акция «Марш Памяти».