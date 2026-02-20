Рустам Минниханов анонсировал создание памятника участникам СВО

В рамках объявленного в Татарстане Года воинской и трудовой доблести в республике планируется возвести и открыть мемориал в честь участников специальной военной операции. Об этом сообщил Раис Татарстана Рустам Минниханов на совещании оргкомитетов, посвященном текущему тематическому году и завершившемуся Году защитника Отечества.
Заседании прошло в Казанском высшем танковом командном ордена Жукова Краснознамённом училище.
По словам руководителя республики, создание памятника участникам специальной военной операции является важной задачей, его открытие приурочено к тематическому году.
Вице-премьер республики Лейла Фазлеева отметила успешную реализацию планов в 5025 году, связанных с Годом защитника Отечества и 80-летием Великой Победы. В общей сложности было проведено более тысячи мероприятий, охвативших все муниципальные образования и объединивших людей разных возрастов. Особое она отметила такие события, как шествие «Бессмертный полк», проекты «Диалоги с Героями», «Нашим героям», «Выходные с ветераном» и акция «Марш Памяти».
С 2018 года в Приволжском федеральном округе действует проект «Герои Отечества», направленный на увековечение памяти героев. В 2025 году Татарстан занял третье место в рамках данного проекта.
Многие мероприятия были направлены на поддержку участников спецоперации и их семей. В Год воинской и трудовой доблести особое внимание будет уделено защитникам Отечества, труженикам и предприятиям, внесшим значительный вклад в развитие региона и страны.
Рустам Минниханов подчеркнул, что мероприятия, проведенные в Год защитника Отечества, подтвердили необходимость продолжения этой работы. Он также отметил важность оказания медицинской и социальной помощи участникам СВО и их семьям, а также цифровизации государственных и муниципальных услуг для них.
Главы муниципалитетов должны уделить особое внимание семьям погибших, а также трудоустройству ветеранов боевых действий. Программа «Батырлар» успешно зарекомендовала себя в социальной сфере, предлагая участникам СВО достойные варианты трудоустройства. Отмечается, что 113 участников спецоперации были избраны депутатами местного самоуправления.
Руководитель республики также поручил достойно отметить 81-ю годовщину Победы, оказывая всестороннюю поддержку ветеранам Великой Отечественной войны. В регионе продолжается работа по ремонту жилья ветеранов и благоустройству объектов, связанных с увековечением подвига тыла.
Приоритетом остается патриотическое воспитание молодежи, а также улучшение показателей в рамках проекта «Герои Отечества». Рустам Минниханов призвал к активному вовлечению населения в мероприятия, посвященные памятным датам воинской славы России.
В завершение Рустам Минниханов поздравил участников заседания с наступающим Днем защитника Отечества.