Ричмонд
+7°
сильный туман
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Медведев обратил внимание, что с Каллас не общаются даже коллеги по ЕС

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Даже коллеги по Евросоюзу не общаются с главой евродипломатии Каей Каллас. На это обратил внимание заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на опубликованном видео в своем канале в Max.

Источник: AP 2024

«Вы сказали Кая Каллас — а кто это такая?» — произнес Медведев, комментируя «идиотский ультиматум России от какой-то Каи».

«С этим человеком не общаются даже коллеги, то есть, видимо, они не считают для себя уместным снизойти до уровня целого высокого представителя по международным вопросам Европейского союза, для того чтобы с ней провести встречу», — подчеркнул зампред Совбеза.

«Если вы обратили внимание, с ней не общаются министры иностранных дел многих европейских стран, я уж не говорю про госсекретаря США, там вообще как бы “непонятно, кто это…”» — добавил он.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше