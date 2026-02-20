Берик Шолпанкулов уволился с поста замглавы Нацбанка

Уволился.
Увольнение произошло согласно поданному им заявлению об уходе по собственному желанию.
Берик Шолпанкулов занимал пост заместителя главы Нацбанка с 2021 года. За это время он курировал вопросы платежных систем, цифровизации финансового сектора и развития безналичных платежей.
Пока нет замены.
Официальных комментариев от самого Берика Шолпанкулова или Национального банка по поводу причин ухода пока не поступало. Нового назначения на эту должность не объявлено.
Президент принял соответствующее распоряжение 20 февраля 2026 года.
Ранее Шолпанкулов сообщил, что 7 трлн тенге, которые якобы из соседней страны перевели через казахстанский банк, — это общий оборот. Предварительная проверка нарушений не выявила.