В ГД ответили на выход Польши из Оттавской конвенции по минам

В Польше уже заявили, что после выхода из конвенции готовятся использовать противопехотные мины для защиты безопасности своей страны. Премьер-министр Доналд Туск заявил, что в случае возникновения угрозы армия заминирует восточные границы государства в течение двух суток. Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш добавил, что Польша отказалась от соблюдения ограничений Оттавской конвенции вместе с Финляндией и странами Балтии, чтобы иметь больше возможностей для защиты своих территорий.