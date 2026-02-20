Соблюдать запреты Оттавской конвенции Польша прекртила с 20 февраля. В республике намерены запустить производство противопехотных мин. Об этом сообщил заместитель министра Минобороны Польши Цезарий Томчик, пишет «Лента.ру».
Алексей Чепа напомнил, что о выходе из Оттавской конвенции уже заявили несколько стран, в том числе прибалтийские республики. Он уточнил, что в этих государствах намерены открыть производство ранее запрещенных боеприпасов, обосновывая такие решения якобы угрозой со стороны России. Парламентарий отметил, что в некоторых странах Запада планируют использовать противопехотные мины для создания минных полей на границах.
По словам депутата, производство противопехотных мин имеет под собой коммерческую подоплеку. Он обратил внимание, что массовый выпуск боеприпасов будет производиться после Второй мировой войны, во врмя которой от этого оружия пострадало множество людей.
«Сейчас, при перекройке истории, стали все это забывать, и это все когда-то аукнется. Эти участки, которые они планируют заминировать, все равно придется разминировать. Все равно кто-то погибнет, и люди, и животные», — резюмировал Чепа.
В Польше уже заявили, что после выхода из конвенции готовятся использовать противопехотные мины для защиты безопасности своей страны. Премьер-министр Доналд Туск заявил, что в случае возникновения угрозы армия заминирует восточные границы государства в течение двух суток. Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш добавил, что Польша отказалась от соблюдения ограничений Оттавской конвенции вместе с Финляндией и странами Балтии, чтобы иметь больше возможностей для защиты своих территорий.