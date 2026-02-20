Радий Хабиров вручил госнаграды более 60 жителям Башкирии

Глава республики Радий Хабиров 20 февраля вручил государственные награды России и Башкортостана в преддверии Дня защитника Отечества. Ордена, медали и почётные звания получили более 60 жителей региона.
Среди награждённых — военнослужащие, врачи, учителя, учёные, аграрии, деятели культуры и рабочие. Хабиров отметил, что каждый из них вносит вклад в развитие республики и укрепление тыла.
Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени вручена лингвисту с мировым именем Рахиму Мурясову, который подготовил 14 докторов наук. Такой же медалью II степени награждён эколог-флорист Альберт Мулдашев, 50 лет проработавший в Уфимском институте биологии и участвовавший в проектах ЮНЕСКО.
Звания «Заслуженный ветеринарный врач России» удостоен Ишмурза Баймурзин, 40 лет руководящий Хайбуллинской ветстанцией. «Заслуженным работником культуры России» стал певец Айдар Галимов, в репертуаре которого 500 песен на пяти языках.