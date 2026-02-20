Радий Хабиров вручил госнаграды более 60 жителям Башкирии

Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени вручена лингвисту с мировым именем Рахиму Мурясову, который подготовил 14 докторов наук. Такой же медалью II степени награждён эколог-флорист Альберт Мулдашев, 50 лет проработавший в Уфимском институте биологии и участвовавший в проектах ЮНЕСКО.