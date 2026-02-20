Подлодка США «Джорджия» с ракетами «Томагавк» подошла к Кипру

Напомним, США наращивают силы на Ближнем Востоке, чтобы, возможно, нанести удар по Ирану. Американские СМИ со ссылкой на источники утверждают, что атака по ядерным объектам Исламской Республики возможна в ближайшие дни — силы Пентагона будут готовы к удару к 21 февраля.