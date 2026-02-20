Подлодка США «Джорджия» с ракетами «Томагавк» подошла к Кипру

В подводном флоте США числится только четыре лодки класса Ohio. Все они имеют на вооружении крылатые ракеты «Томагавк».
В состав группировки военно-морских сил Пентагона на Ближнем Востоке также включена американская субмарина USS South Dakota. Подводные лодки сопровождают авианосец USS Gerald R. Ford, который сейчас направляется в Ближневосточный регион, и авианосец USS Abraham Lincoln, несущий дежурство в Аравийском море.
Напомним, США наращивают силы на Ближнем Востоке, чтобы, возможно, нанести удар по Ирану. Американские СМИ со ссылкой на источники утверждают, что атака по ядерным объектам Исламской Республики возможна в ближайшие дни — силы Пентагона будут готовы к удару к 21 февраля.