Эксперт: Трамп принуждает Иран к новой ядерной сделке

Ранее президент США заявил, что отводит максимум 15 дней на достижение договоренности с Ираном. Американский лидер сообщил об этом, отвечая на вопросы журналистов на борту своего самолета на пути из Вашингтона в Джорджию, куда он отправился с рабочей поездкой. Трамп подчеркнул, что военные готовы к действиям уже в ближайшие выходные.