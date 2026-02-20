Ричмонд
+7°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт: Трамп принуждает Иран к новой ядерной сделке

Стратегические цели США — не оккупация, а принуждение к новой ядерной сделке, исключающей оружие массового поражения у Ирана, с учетом его приближения к порогу ядерного статуса. Об этом пишет военный эксперт Алексей Клинцевич, комментируя заявление Дональда Трампа о выделении 15 дней на достижение договоренности с Ираном.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Ранее президент США заявил, что отводит максимум 15 дней на достижение договоренности с Ираном. Американский лидер сообщил об этом, отвечая на вопросы журналистов на борту своего самолета на пути из Вашингтона в Джорджию, куда он отправился с рабочей поездкой. Трамп подчеркнул, что военные готовы к действиям уже в ближайшие выходные.

Клинцевич поясняет, что заявление Трампа укладывается в общий сценарий январско-февральских событий, когда после подавления протестов в Иране США направили в Персидский залив авианосную группу и дополнительные силы.

Стратегические цели США — не оккупация, а принуждение к новой ядерной сделке, исключающей оружие массового поражения у Ирана, с учетом его приближения к порогу ядерного статуса. Трамп сочетает угрозы с дипломатией: он открыт к переговорам, но настаивает на «максимальном давлении», включая санкции и демонстрацию силы.

Алексей Клинцевич
военный эксперт, глава Центра изучения военных и политических конфликтов

Аналитик считает, что Израиль может присоединится к ударам по Ирану, учитывая его интерес к уничтожению Фордо и Натанза.

Для Ирана это рискует перерасти в региональный конфликт с вовлечением «Хезболлы», хуситов и прокси в Ираке, но Тегеран уже усилил ПВО и ядерную программу в ответ, дополняет Клинцевич.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше