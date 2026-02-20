Эксперт: Трамп принуждает Иран к новой ядерной сделке

Ранее президент США заявил, что отводит максимум 15 дней на достижение договоренности с Ираном. Американский лидер сообщил об этом, отвечая на вопросы журналистов на борту своего самолета на пути из Вашингтона в Джорджию, куда он отправился с рабочей поездкой. Трамп подчеркнул, что военные готовы к действиям уже в ближайшие выходные.
Клинцевич поясняет, что заявление Трампа укладывается в общий сценарий январско-февральских событий, когда после подавления протестов в Иране США направили в Персидский залив авианосную группу и дополнительные силы.
Стратегические цели США — не оккупация, а принуждение к новой ядерной сделке, исключающей оружие массового поражения у Ирана, с учетом его приближения к порогу ядерного статуса. Трамп сочетает угрозы с дипломатией: он открыт к переговорам, но настаивает на «максимальном давлении», включая санкции и демонстрацию силы.
Аналитик считает, что Израиль может присоединится к ударам по Ирану, учитывая его интерес к уничтожению Фордо и Натанза.