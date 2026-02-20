СМИ рассказали о главном «козыре» США в переговорах с Россией по Украине

«Главная сила Запада — не в арсеналах, а в универсальной притягательности его институтов, товаров и услуг. Именно поэтому американским переговорщикам следует включить в мирный пакет четкий план поэтапного возвращения России в западную коммерческую орбиту. Речь о конкретных предложениях: энергетика, совместная разработка месторождений, иностранные инвестиции, платежные системы и так далее», — говорится в публикации.
По мнению обозревателя, такой подход поспособствует урегулированию конфликта на выгодных условиях и для США, и для Украины.
В пятницу главный исполнительный директор Американской торговой палаты Роберт Эйджи заявил, что его организация продвигает снятие санкций с Москвы и предлагает начать с банков.
Как пишет The Economist, в Вашингтоне уже изучили сценарии возможной отмены санкций против России. По данным журнала, в преддверии прошлогоднего саммита Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске Совбезу России представили план «величайшей сделки» в обмен на снятие ограничительных мер. Утверждается, что в документе среди прочего говорится о ресурсах в Арктике и на Крайнем Севере, освоение которых принесло бы взаимную выгоду.
В Москве не раз заявляли, что для западных компаний, желающих вернуться на российский рынок, не будет привилегий и преференций. Как подчеркнул первый вице-премьер Денис Мантуров, при отсутствии подписанных опционов на обратный выкуп игра будет с «чистого поля».