Дятлова заявила о масштабной реконструкции Советского проспекта, которая может начаться в 2026-м и продлится три года

Проект с самого начала вызывает дискуссии. Уже сейчас в обычные будние дни заторы на въезд в Калининград начинаются от развязки в районе Холмогоровки. Простое расширение дороги с двух до четырёх полос может не решить проблему. Поток автомобилей с Советского проспекта упрётся в более узкие улицы — Борзова, Ломоносова, Красной и другие. Есть опасения, что пробки сместятся внутрь города, а жителям прилегающих кварталов будет трудно выехать даже из своего двора.