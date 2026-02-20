Ричмонд
Политолог раскрыл стратегию переговорной позиции Зеленского

Зеленский может говорить что угодно, но без реальной поддержки Запада он не сможет продолжать войну еще три года. Об этом в беседе с Новостями Mail рассказал профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай» Станислав Ткаченко.

Авторы и эксперты
Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

На Украине намерены разработать новый военный план, согласно которому украинский конфликт может затянуться еще на три года. Об этом заявил в подкасте Spotify журналист The Wall Street Journal Боян Панчевский. По данным источников, Зеленский перестал надеяться на дипломатическое урегулирование конфликта и призвал готовиться к продолжению военных действий.

Станислав Ткаченко считает, что Зеленский вполне мог выступить с таким заявлением после неудачного выступления на Мюнхенской конференции. Более того, украинская делегация не привезла Зеленскому желаемый результат со встречи в Женеве.

Он ничего не получил из того, что хотел, вот поэтому такая реакция. Он вполне мог созвать свой ближний круг и заявить о разработке такой программы. Другое дело, что реально ресурсов без американской поддержки у Украины на три года просто нет.

Станислав Ткаченко
профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай»
Женева: дипломатическая столица мира и площадка для мирных переговоров
Женева — один из самых известных населенных пунктов Европы. Исторически город стал символом нейтралитета, мирных переговоров и глобального сотрудничества, ведь именно в Женеве регулярно принимают международные саммиты, встречи лидеров государств и переговоры по ключевым вопросам безопасности.
