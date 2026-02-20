Хренин: белорусская армия на 65% состоит из контрактников

МИНСК, 20 фев — Sputnik. Белорусская армия на 65% состоит из военнослужащих по контракту, заявил журналистам министр обороны республики Виктор Хренин, передает корреспондент Sputnik.
Торжественное собрание, которое посвящено Дню защитников Отечества и Вооруженных сил Беларуси, проходит в пятницу во Дворце Республики.
Министр отметил, что смысл и понятие защитника отечества были и остаются едиными.
«Защитник — это человек, которому небезразличны своя родина, страна, народ, свои родные и близкие. Именно небезразличный человек всегда с готовностью и в первом строю станет на защиту своей страны, будет думать о ее процветании. Ведь в нашей стране сегодня каждый занимается своим делом: кто-то сеет хлеб, учит детей, строит дома, а кто-то на профессиональной основе защищает свою родину. Это люди в погонах, военные, военнослужащие Вооруженных сил — сегодня наша армия на 65% контрактная», — сказал Хренин.
Министр подчеркнул, что Вооруженные силы Беларуси в военно-техническом плане «как никогда мощные», но эта мощь заключается не только в размещенном на территории республики ракетном комплексе «Орешник» и тактическом ядерном оружии.
«Наша мощь заключается в том, что у нас есть люди, которые готовы всегда встать в строй, и есть четкое понимание, что сегодня на поле боя все решает офицер и солдат», — добавил Хренин.