Хренин: белорусская армия на 65% состоит из контрактников

«Защитник — это человек, которому небезразличны своя родина, страна, народ, свои родные и близкие. Именно небезразличный человек всегда с готовностью и в первом строю станет на защиту своей страны, будет думать о ее процветании. Ведь в нашей стране сегодня каждый занимается своим делом: кто-то сеет хлеб, учит детей, строит дома, а кто-то на профессиональной основе защищает свою родину. Это люди в погонах, военные, военнослужащие Вооруженных сил — сегодня наша армия на 65% контрактная», — сказал Хренин.