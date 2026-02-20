Ричмонд
СМИ: соболезнования Мелони взбесили Макрона

Президент Франции Эммануэль Макрон, находясь с рабочим визитом в Индии, резко отреагировал на слова премьер-министра Италии Джорджи Мелони относительно гибели 23-летнего Квентина Деранка в драке во французском Лионе.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Как пишет турецкое онлайн-издание Haberler, Мелони назвала смерть избитого во Франции студента-математика и активиста правого сектора «раной для всей Европы». В соцсети X она написала:

Смерть мальчика чуть старше 20 лет, на которого напали группы, связанные с левым экстремизмом, в условиях идеологической ненависти, распространяющейся в нескольких странах, является раной для всей Европы.

Джорджа Мелони
премьер-министр Италии

Макрон в ответ на соболезнования Мелони заявил:

Я всегда удивляюсь, когда вижу, что националисты, которые не хотят, чтобы их беспокоили в их собственных странах, первыми комментируют то, что происходит с другими.

Эммануэль Макрон
президент Франции

Он загадочно добавил, что «все должны оставаться дома, а овцы — хорошо охраняться».

Также Макрон призвал Мелони «прекратить комментировать то, что происходит с другими» и «заниматься своими делами». Французский лидер рассчитывает избежать «спирали насилия» во Франции, настаивая, что «никакая идеология или идея не оправдывают насилие».

Со своей стороны, Офис Мелони в четверг сообщил, что она «с изумлением» восприняла критику Макрона.

В правительстве Италии пояснили, что итальянский премьер просто хотела выразить солидарность с французским народом, а ее слова «никак не повлияли на внутренние дела Франции».

Haberler уточняет, что драка произошла 12 февраля, во время визита в Лион левого политика Римы Хассан, члена Европарламента от крайне левой партии «Непокоренная Франция», для участия в конференции. Ультраправая группировка Nemesis («Немезида») возложила ответственность за смерть молодого человека на левую группировку «Молодая гвардия».

На кадрах с камер видеонаблюдения, опубликованных французской прессой, видно, как группа людей напала на трех человек в 5-м округе Лиона, причем двоим из них удалось сбежать, а третий остался неподвижно лежать на земле. Адвокат Деранка утверждает, что на ультраправых устроили засаду вооруженные люди.

Деранк скончался через два дня, 14 февраля, после тяжелой черепно-мозговой травмы. Полиция Лиона, по данным индийской телекомпании NDTV World, взяла под стражу 11 человек (восемь мужчин и три женщины) в рамках расследования «умышленного убийства». Среди них — два парламентских помощника Рафаэля Арно, члена парламента от партии «Непокоренная Франция», а также бывший стажер.

Министры правоцентристского правительства Макрона обвинили в убийстве крайне левых.

Очевидно, что действовали крайне левые… Это было убийство, совершенное толпой, с ударами, которые преступники не расценивали как смертельные.

Лоран Нуньес
глава МВД Франции

В среду Жордан Барделла, глава ультраправого «Национального объединения» и наиболее вероятный преемник Макрона, обвинил его и бывших премьеров Габриэля Атталя и Эдуарда Филиппа в поддержке крайне левых.

