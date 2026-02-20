Развожаев назначил замгубернатора Севастополя Сергея Арефьева

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев представил на заседании правительства нового исполняющего обязанности заместителя губернатора. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
Сергей Арефьев будет курировать Департамент управления делами губернатора и правительства Севастополя, а также Департамент общественной безопасности.
Арефьев — генерал-лейтенант юстиции с военно-специальным образованием. Работал в органах прокуратуры и Следственном комитете. Неоднократно награждался государственными и ведомственными наградами.
«Рассчитываю, что он сможет обеспечить эффективную работу нашего оперативного штаба — с учетом осложняющейся обстановки интенсифицировать работу с Минобороны, Черноморским флотом и органами правопорядка», — написал Развожаев.