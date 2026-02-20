«Хотел бы предоставить ему слово, а потом и коллеге из министерства обороны, для того, чтобы — они мне докладывали, — но хотел бы, чтобы и все постоянные члены Совета безопасности тоже были ознакомлены прямо, что называется, из первых уст. Коллеги бы рассказали о том, как шли дискуссии и до чего удалось договориться», — сказал Владимир Путин на заседании с постоянными членами Совбеза.
Путин попросил Мединского рассказать об итогах переговоров в Женеве
Президент России Владимир Путин на заседании Совета безопасности попросил своего помощника, главу российской делегации в Женеве Владимира Мединского рассказать о переговорах с США и Украиной.
