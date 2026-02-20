Hill: Трамп пошутил об увольнении госсекретаря Рубио

Во время первого заседания «Совета мира» Трамп отметил, что Рубио «по-настоящему гордился собой» в Мюнхене, говорится в статье.
Он был так горд собой, что я чуть не уволил его.
Свое несостоявшееся решение глава Белого дома саркастически объяснил тем, что многие начали жаловаться, что он не может выступать так же хорошо, как Рубио. При этом Трамп признал правоту критиков. «Но, Марко, пожалуйста, не делай ничего лучше (своего мюнхенского выступления). Иначе ты лишишься своего поста», — добавил президент под смех собравшихся в Институте мира США.
Hill напоминает, что в минувшую субботу Рубио во время своей 20-минутной речи в Германии затронул множество вопросов. В частности, он раскритиковал европейских союзников и прошлые администрации США за то, что они, не учитывая последствий, поощряли массовую миграцию, инвестиции в экологически чистую энергетику и глобальную торговлю.
Но глава американского внешнеполитического ведомства также протянул оливковую ветвь Европе, попросив союзников помочь США «исправить ошибки прошлого».
При президенте Трампе США вновь возьмут на себя задачу обновления и возрождения, руководствуясь видением будущего… И хотя мы готовы сделать это в одиночку, мы предпочитаем и надеемся сделать это вместе с вами, нашими друзьями в Европе.
Речь Рубио в Мюнхене, как отмечает Hill, была встречена бурными овациями, что контрастировало с холодным приемом, оказанным вице-президенту США Джей Ди Вэнсу на прошлогодней конференции. Тем не менее Трамп в четверг похвалил своего вице-президента, сказав, что Вэнс «снискал значительное признание».