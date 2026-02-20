Ричмонд
Дмитриев: мозг Стубба слишком мал для осознания чисел и времени

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Президент Финляндии Александер Стубб не может осознавать числа, подобные триллиону, ему также непонятна концепция времени. Одной из немногих вещей, понятных для него, является сауна, считает спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Источник: AP 2024

«Мозг воинственного Стубба слишком мал для таких цифр», — написал он в X, комментируя заявление президента Финляндии, в котором тот выражает сомнение в возможности заключать сделки с Россией на триллионы долларов.

Дмитриев добавил, что Стубб также не может понять концепцию времени, указывая на его дипломатические предложения по походу в сауну для разрешения конфликтов. «Он однажды сказал, что все проблемы можно решить в финской сауне, поэтому сауна — одна из немногих вещей, которые он понимает», — отметил спецпредставитель президента РФ.

