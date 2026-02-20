Дмитриев: мозг Стубба слишком мал для осознания чисел и времени

Дмитриев добавил, что Стубб также не может понять концепцию времени, указывая на его дипломатические предложения по походу в сауну для разрешения конфликтов. «Он однажды сказал, что все проблемы можно решить в финской сауне, поэтому сауна — одна из немногих вещей, которые он понимает», — отметил спецпредставитель президента РФ.