Ричмонд
+7°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ сообщили о якобы звонке Байдена Путину в 2021 году из-за тревоги по Украине

Британское издание The Guardian 20 февраля опубликовало подробности якобы телефонного разговора действовавшего тогда президента США Джо Байдена с российским лидером Владимиром Путиным.

Источник: Reuters

По данным журналистов, звонок состоялся в ноябре 2021 года после получения американской стороной разведданных, касающихся планов Москвы на Украине.

В публикации утверждается, что разведка США якобы располагала информацией о подготовке Путина к использованию ежегодного послания Федеральному собранию «для обоснования военных действий на Украине». Полученные сведения вызвали серьезную обеспокоенность Байдена, что и стало причиной его прямого обращения к российскому коллеге.

«Он [Байден] выразил обеспокоенность наращиванием военной мощи и призвал к деэскалации, а также предложил провести саммит в ближайшие месяцы», — говорится в материале.

При этом соответствующая речь российского лидера не содержала никаких «воинственных» заявлений, как предполагали в Соединенных Штатах.

В декабре 2025 года Путин подчеркивал, что Россия не намерена нападать на другие государства и воевать с Европой. Тогда же глава государства сообщил в ходе пресс-конференции по итогам государственного визита в Киргизию, что РФ готова зафиксировать отсутствие намерений государства нападать на Европу. Он уточнил, что европейские представители, продвигающие подобные домыслы, являются «жуликами» или же «не в себе немножко».

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, в свою очередь, 19 декабря отметил, что у России нет агрессивных планов против Евросоюза и НАТО, она может зафиксировать это письменно. При этом министр заявил о готовности России ответить на возможные атаки Евросоюза.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше