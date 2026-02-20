СМИ сообщили о якобы звонке Байдена Путину в 2021 году из-за тревоги по Украине

По данным журналистов, звонок состоялся в ноябре 2021 года после получения американской стороной разведданных, касающихся планов Москвы на Украине.
В публикации утверждается, что разведка США якобы располагала информацией о подготовке Путина к использованию ежегодного послания Федеральному собранию «для обоснования военных действий на Украине». Полученные сведения вызвали серьезную обеспокоенность Байдена, что и стало причиной его прямого обращения к российскому коллеге.
«Он [Байден] выразил обеспокоенность наращиванием военной мощи и призвал к деэскалации, а также предложил провести саммит в ближайшие месяцы», — говорится в материале.
При этом соответствующая речь российского лидера не содержала никаких «воинственных» заявлений, как предполагали в Соединенных Штатах.
В декабре 2025 года Путин подчеркивал, что Россия не намерена нападать на другие государства и воевать с Европой. Тогда же глава государства сообщил в ходе пресс-конференции по итогам государственного визита в Киргизию, что РФ готова зафиксировать отсутствие намерений государства нападать на Европу. Он уточнил, что европейские представители, продвигающие подобные домыслы, являются «жуликами» или же «не в себе немножко».
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, в свою очередь, 19 декабря отметил, что у России нет агрессивных планов против Евросоюза и НАТО, она может зафиксировать это письменно. При этом министр заявил о готовности России ответить на возможные атаки Евросоюза.