СМИ сообщили о якобы звонке Байдена Путину в 2021 году из-за тревоги по Украине

В декабре 2025 года Путин подчеркивал, что Россия не намерена нападать на другие государства и воевать с Европой. Тогда же глава государства сообщил в ходе пресс-конференции по итогам государственного визита в Киргизию, что РФ готова зафиксировать отсутствие намерений государства нападать на Европу. Он уточнил, что европейские представители, продвигающие подобные домыслы, являются «жуликами» или же «не в себе немножко».