Reuters узнал о планах США по возможной смене режима в Иране

На прошлой неделе Дональд Трамп выступил за смену руководства в Иране. По его словам, это «лучшая вещь, которая может произойти». 20 февраля он подтвердил журналистам, что рассматривает возможность нанесения «ограниченного удара» по Ирану, чтобы склонить Тегеран к заключению ядерной сделки.