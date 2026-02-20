Ричмонд
+6°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп отреагировал на решение Верховного суда по тарифам

Президент США Дональд Трамп во время встречи с губернаторами в Белом доме прокомментировал решение Верховного суда признать введенные им пошлины незаконными. Глава государства заявил, что у него есть запасной план. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник.

Источник: Reuters

Трамп назвал решение Верховного суда позором. По информации CNN, в администрации США были готовы к такому исходу и заверяли президента, что «найдутся другие способы введения» пошлин. Сам Дональд Трамп в последние недели «жаловался на то, что Верховный суд слишком долго принимает решение», добавил собеседник телеканала.

Верховный суд вынес решение против пошлин 20 февраля. Теперь администрация США может рассмотреть введение других мер вместо тарифов, например, ограничение соглашений о лицензировании импорта, пишет CNN.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше