Трамп отреагировал на решение Верховного суда по тарифам

Трамп назвал решение Верховного суда позором. По информации CNN, в администрации США были готовы к такому исходу и заверяли президента, что «найдутся другие способы введения» пошлин. Сам Дональд Трамп в последние недели «жаловался на то, что Верховный суд слишком долго принимает решение», добавил собеседник телеканала.