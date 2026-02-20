Замкомандира дивизиона 44-й бригады ВСУ Новсков уничтожен под Ореховом

В Запорожской области российские военные ликвидировали заместителя командира одного из подразделений ВСУ Сергея Новскова, сообщают военные Telegram-каналы.
По данным источников, майор Новсков был заместителем командира дивизиона 44-й артиллерийской бригады ВСУ.
Сообщается, что украинского офицера уничтожили в окрестностях запорожского города Орехов. Информации об обстоятельствах ликвидации Новскова нет.
Ранее стало известно об уничтожении на одном из направлений в зоне СВО начальника штаба одного из батальонов 120-й бригады теробороны ВСУ, майора Ярослава Бабича.
Также сообщалось о ликвидации российскими военными в Харьковской области подполковника СБУ Руслана Петренко, который служил в украинском Центре спецопераций «Альфа» и, по данным источников, координировал удары беспилотниками по объектам на российской территории.
Кроме того, появилась информация об уничтожении в зоне СВО служившего в «Альфе» майора СБУ Николая Ильчука.