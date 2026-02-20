Дмитриев пошутил про мозг президента Финляндии Стубба

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев пошутил про мозг президента Финляндии Александра Стубба. Об этом он написал в социальной сети X*.
Дмитриев ответил на пост главы Финляндии о «российской деловой сделке». Он отметил, что страна «обещает 12 триллионов долларов», однако при этом «ВВП России составляет 2,5 триллиона долларов».
«Мозг разжигателя войны Стубба слишком маленький для таких цифр», — написал спецпредставитель президента РФ.
Ранее Дмитриев опроверг сведения о том, что РФ предлагает Соединенным Штатам проекты на 12 триллионов долларов в обмен на снятие санкций. Он отметил, что отмена ограничений отвечает интересам американской стороны. При этом потенциальный объем проектов оценивается в 14 триллионов долларов.
*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.