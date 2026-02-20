Трамп назвал позором решение суда о тарифах

Трамп назвал позором решение Верховного суда США о блокировке введенных им глобальных тарифов.
Президент США заявил, что у него есть «запасной план» после вердикта суда. Его слова приводит телеканал CNN.
Ранее Верховный суд США признал, что закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях 1977 года, на который опирался Трамп при введении импортных пошлин, не дает ему таких полномочий.
Суд указал, что использование данного закона превышает полномочия президента, вторгается в сферу компетенции Конгресса и нарушает доктрину «основных вопросов», согласно которой решения, имеющие значительное экономическое и политическое значение, должны быть прямо санкционированы законодательной властью.