Трамп назвал позором решение суда о тарифах

Дональд Трамп раскритиковал решение Верховного суда США, который признал незаконным введение глобальных импортных тарифов.

Источник: Аргументы и факты

Трамп назвал позором решение Верховного суда США о блокировке введенных им глобальных тарифов.

Президент США заявил, что у него есть «запасной план» после вердикта суда. Его слова приводит телеканал CNN.

Ранее Верховный суд США признал, что закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях 1977 года, на который опирался Трамп при введении импортных пошлин, не дает ему таких полномочий.

Суд указал, что использование данного закона превышает полномочия президента, вторгается в сферу компетенции Конгресса и нарушает доктрину «основных вопросов», согласно которой решения, имеющие значительное экономическое и политическое значение, должны быть прямо санкционированы законодательной властью.

