«Мозг слишком маленький»: Дмитриев высмеял Стубба из-за триллионов Трампа

Ранее в зарубежных медиа распространилась информация о том, что Кремль якобы предложил администрации Дональда Трампа инвестиционный пакет на двенадцать триллионов долларов в обмен на полную отмену ограничительных мер. Эту новость в руководстве РФПИ назвали фейком, уточнив, что Москва не «покупает» лояльность Вашингтона, так как демонтаж санкционных барьеров является прагматичным шагом для самого Белого дома в рамках стратегии экономического возрождения США.