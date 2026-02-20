Глава РФПИ, специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с иностранными государствами Кирилл Дмитриев в резкой форме ответил на попытки президента Финляндии Александра Стубба поставить под сомнение масштаб экономического сотрудничества между Москвой и Вашингтоном. Комментируя пост финского лидера в социальной сети X, в котором тот иронизировал над российскими финансовыми предложениями, Дмитриев назвал оппонента «разжигателем войны» и усомнился в его способности оперировать крупными величинами.
Поводом для публичного конфликта стало заявление Стубба о том, что Россия якобы обещает сделки на двенадцать триллионов долларов при вдвое меньшем годовом ВВП. Дмитриев в своем микроблоге не стал сдерживаться в оценках: «Мозг разжигателя войны Стубба слишком маленький для таких цифр».
Дмитриев подчеркнул, что финский президент не только исказил суть диалога с американской стороной, но и занизил реальный потенциал возможного сотрудничества. По словам руководителя фонда, масштаб совместных проектов значительно выше обсуждаемых в прессе цифр: «Снятие санкций отвечает интересам США, а потенциальный объем проектов составляет четырнадцать триллионов долларов».
Ранее в зарубежных медиа распространилась информация о том, что Кремль якобы предложил администрации Дональда Трампа инвестиционный пакет на двенадцать триллионов долларов в обмен на полную отмену ограничительных мер. Эту новость в руководстве РФПИ назвали фейком, уточнив, что Москва не «покупает» лояльность Вашингтона, так как демонтаж санкционных барьеров является прагматичным шагом для самого Белого дома в рамках стратегии экономического возрождения США.
