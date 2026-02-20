Ордена Матери удостоены 203 многодетные белоруски

МИНСК, 20 фев — Sputnik. Орденом Матери наградили 203 многодетные жительницы Беларуси, следует из указа № 65, его в пятницу подписал глава государства Александр Лукашенко.
В пресс-службе белорусского лидера отметили, что в числе награжденных — представительницы разных сфер деятельности из шести областей республики и Минска.
Среди них есть работницы промышленных и агропромышленных предприятий, лесного хозяйства, ЖКХ, организаций транспортной отрасли, энергетики, сотрудницы банковской, страховой и социальной сфер, торговли, связи и общественного питания, потребкооперации, органов внутренних дел, учреждений культуры, здравоохранения, образования.
Также данного ордена удостоены индивидуальные предприниматели и домохозяйки, представители религиозных организаций.
«Всего орденом Матери награждены 203 жительницы всех областей и Минска», — говорится в сообщении.
Орден.
Орден Матери в Беларуси присуждают женщинам, которые родили и (или) воспитали пять и более детей. Эта награда была учреждена в 1995 году, а первое вручение состоялось в 1996-м.
Орден имеет форму девятиконечной рельефной звезды, вписанной в круг. В центре находится рельефное изображение женщины и ребенка в лучах солнца, обрамленное венком из дубовых и лавровых листьев, внизу — бело-голубой эмалевый бант.