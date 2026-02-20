Ричмонд
Дмитриев пошутил про мозг Стубба

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев назвал «слишком маленьким» мозг президента Финляндии Александра Стубба. Об этом в пятницу, 20 февраля, он написал в социальной сети X.

Ранее Стубб написал в этой же соцсети о «российской деловой сделке». Он заявил, что страна «обещает 12 триллионов долларов», в то время как «ВВП России составляет 2,5 триллиона долларов».

— Мозг разжигателя войны Стубба слишком маленький для таких цифр, — заявил Дмитриев.

13 февраля президент Финляндии также заявил, что президент России Владимир Путин якобы «стратегически уже проиграл» в украинском конфликте. По его словам, за последние годы России удалось занять «лишь малую часть украинской территории» и «она не сможет восполнить потери», поэтому Киеву следует придерживаться выбранной стратегии и «в конце концов одержать верх».

Ранее Стубб высказал мнение, что обсуждение возможной угрозы агрессии РФ против стран — участниц НАТО после завершения конфликта на Украине является чрезмерно раздуваемым и не способствует конструктивному диалогу.

