«Чувствительные вопросы»: Зеленский сделал важное заявление о ходе переговоров

Владимир Зеленский заявил, что в ходе трехсторонних переговорах России, США и Украины удалось достигнуть прогресса по вопросам, касающимся мониторинга возможного прекращения огня.

Также Зеленский, которого цитирует украинская телекомпания Новости.Live, сказал, что при обсуждении «чувствительных вопросов» территорий достичь «конструктива» не удалось.

23−24 января переговоры России, США и Украины по урегулированию украинского конфликта состоялись в Абу-Даби. Второй раунд стартовал там же 4 февраля и также продлился два дня. По его итогам стороны договорились об обмене 314 заключенными.

17−18 февраля встреча, ставшая продолжением переговорного процесса с участием делегаций в расширенном составе, состоялась в Женеве. Впоследствии представители сторон переговоров заявляли о подготовке следующего раунда.

Читайте материал «Швейцария заявила, что готова провести новый раунд переговоров по Украине».

