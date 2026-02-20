Ричмонд
+6°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Канцлер ФРГ Мерц заявил об «эпохальном изменении» мирового порядка

Канцлер Германии Фридрих Мерц выступил с программным заявлением о трансформации глобальной системы. Он констатировал конец прежнего миропорядка, основанного на правилах, и приход эпохи великих держав.

Источник: Life.ru

«Мы все являемся свидетелями эпохального изменения глобального порядка. Международного порядка, основанного на правилах, каким мы его знали, больше не существует. На его месте стремительно формируется новый миропорядок, порядок великих держав», — заявил Мерц, выступая на партийном съезде ХДС в Штутгарте, трансляцию вёл телеканал Phoenix.

По словам канцлера, эти изменения затрагивают не только глобальную экономику и торговлю, но и напрямую влияют на безопасность Европы и роль Германии в мире. В новых условиях, как подчеркнул политик, решающее значение приобретает сила — как военная, так и экономическая.

«В эту начинающуюся эпоху великих держав набирает значение сила. Прежде всего военная, но также и экономическая. Этот новый мир суровее и опаснее прежнего. Там, где правила утрачивают силу, риск конфликтов неуклонно растёт», — добавил Мерц.

Съезд ХДС, на котором присутствует и экс-канцлер Ангела Меркель, продлится два дня. В повестке — выборы председателя партии, и Мерц рассчитывает быть переизбранным на этот пост.

А ранее Life.ru писал, что в Германии зреет политическая интрига: Ангела Меркель всё чаще мелькает на публике, а политологи уже прочат ей кресло президента в 2027-м. На съезде ХДС в Штутгарте это почувствовал и Фридрих Мерц — когда он попытался начать речь, зал взорвался овациями в честь экс-канцлера, и политику пришлось несколько раз брать паузу, чтобы продолжить.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Фридрих Мерц: биография канцлера Германии, лидера ХДС, бизнесмена, юриста и пилота
Парламентские выборы 2025 года в Германии прошли практически без скандалов, спокойно и основательно. Христианско-демократический союз во главе с Фридрихом Мерцем получил 28,5% голосов избирателей, оставив АдГ Алисы Вайдель и СДПГ Олафа Шольца далеко позади. Возглавляющий партию политик стал новым канцлером: собрали главное из его биографии.
Читать дальше