Канцлер ФРГ Мерц заявил об «эпохальном изменении» мирового порядка

А ранее Life.ru писал, что в Германии зреет политическая интрига: Ангела Меркель всё чаще мелькает на публике, а политологи уже прочат ей кресло президента в 2027-м. На съезде ХДС в Штутгарте это почувствовал и Фридрих Мерц — когда он попытался начать речь, зал взорвался овациями в честь экс-канцлера, и политику пришлось несколько раз брать паузу, чтобы продолжить.