Белоруссия обвинила Польшу и страны Балтии в провокациях

«Сегодня обеспечение национальной безопасности, в том числе военной безопасности, осуществляется в условиях обострения борьбы за мировое лидерство. Отдельные западные страны демонстративно пытаются утвердить свою монополию в мире, традиционно опираясь на использование военной силы. В авангарде провокационной деятельности вблизи границ Союзного государства стоит руководство Польши и стран Балтии. Пока они нас провоцируют, роют окопы, увеличивают численность вооруженных сил, модернизируют военную инфраструктуру, мы по другую сторону границы строим мирную жизнь», — сказал Хренин, выступая на торжественном мероприятии, посвященном Дню защитников Отечества и Вооруженных сил Белоруссии.