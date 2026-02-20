Ричмонд
Белоруссия обвинила Польшу и страны Балтии в провокациях

Министр обороны Белоруссии назвал власти Польши и Балтии основными провокаторами.

Источник: © РИА Новости

МИНСК, 20 фев — РИА Новости. Белорусский министр обороны Виктор Хренин заявил, что руководство Польши и стран Балтии провоцирует Союзное государство России и Белоруссии.

«Сегодня обеспечение национальной безопасности, в том числе военной безопасности, осуществляется в условиях обострения борьбы за мировое лидерство. Отдельные западные страны демонстративно пытаются утвердить свою монополию в мире, традиционно опираясь на использование военной силы. В авангарде провокационной деятельности вблизи границ Союзного государства стоит руководство Польши и стран Балтии. Пока они нас провоцируют, роют окопы, увеличивают численность вооруженных сил, модернизируют военную инфраструктуру, мы по другую сторону границы строим мирную жизнь», — сказал Хренин, выступая на торжественном мероприятии, посвященном Дню защитников Отечества и Вооруженных сил Белоруссии.

По его словам, в Белоруссии хорошо выучили уроки истории, уроки 1941 года, и армия продолжает укрепляться. При существующей численности Вооруженных сил проводятся структурные преобразования, наращивается боевой компонент, создан новый род специальных войск — беспилотная авиация, идет интенсивное развитие его разведывательного и ударного компонента, сказал Хренин.

«Мы готовы всей своей мощью нанести неприемлемый ущерб любому агрессору, который против нас будет воевать. Люди в погонах всегда будут настоящими защитниками для всего белорусского народа, наших детей, семей, для наших стариков и женщин», — сказал министр.

