Белоруссия обвинила Польшу и страны Балтии в провокациях

МИНСК, 20 фев — РИА Новости. Белорусский министр обороны Виктор Хренин заявил, что руководство Польши и стран Балтии провоцирует Союзное государство России и Белоруссии.
«Сегодня обеспечение национальной безопасности, в том числе военной безопасности, осуществляется в условиях обострения борьбы за мировое лидерство. Отдельные западные страны демонстративно пытаются утвердить свою монополию в мире, традиционно опираясь на использование военной силы. В авангарде провокационной деятельности вблизи границ Союзного государства стоит руководство Польши и стран Балтии. Пока они нас провоцируют, роют окопы, увеличивают численность вооруженных сил, модернизируют военную инфраструктуру, мы по другую сторону границы строим мирную жизнь», — сказал Хренин, выступая на торжественном мероприятии, посвященном Дню защитников Отечества и Вооруженных сил Белоруссии.
По его словам, в Белоруссии хорошо выучили уроки истории, уроки 1941 года, и армия продолжает укрепляться. При существующей численности Вооруженных сил проводятся структурные преобразования, наращивается боевой компонент, создан новый род специальных войск — беспилотная авиация, идет интенсивное развитие его разведывательного и ударного компонента, сказал Хренин.
«Мы готовы всей своей мощью нанести неприемлемый ущерб любому агрессору, который против нас будет воевать. Люди в погонах всегда будут настоящими защитниками для всего белорусского народа, наших детей, семей, для наших стариков и женщин», — сказал министр.