Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Владимир Зеленский является «глубоко больным человеком», чья кандидатура была специально подобрана западными спецслужбами из-за его тотальной зависимости и отсутствия моральных принципов. В эфире телеканала «Россия-24» она подчеркнула, что нынешний глава Украины был рекрутирован задолго до прихода к власти для реализации катастрофических сценариев. По словам дипломата, именно «беспринципность» стала главным качеством, по которому кураторы из Вашингтона и Европы оценивали будущего президента.