Дмитриев оценил размер мозга президента Финляндии

«Мозг разжигателя войны Стубба слишком маленький для таких цифр», — написал Дмитриев.
Ранее Дмитриев заявил, что даже инопланетяне теперь знают о ненадёжности бывшего лидера США Барака Обамы. Так российский политик отреагировал на шутку президента США Дональда Трампа о том, что Барак Обама якобы раскрыл секретную информацию об инопланетянах.
Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.
Узнать больше по теме
Кирилл Дмитриев: биография, карьера и влияние главы РФПИ в инвестиционном мире
Инвестор, гендиректор РФПИ, зампред Совета по инвестициям при Госдуме, Кирилл Дмитриев вошел в состав делегации в Саудовской Аравии, где прошли переговоры представителей США и России. Награды, карьера, личная жизнь финансиста — собрали самое важное из его биографии.Читать дальше