Дмитриев оценил размер мозга президента Финляндии

Ранее Дмитриев заявил, что даже инопланетяне теперь знают о ненадёжности бывшего лидера США Барака Обамы. Так российский политик отреагировал на шутку президента США Дональда Трампа о том, что Барак Обама якобы раскрыл секретную информацию об инопланетянах.