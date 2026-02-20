Ричмонд
Дмитриев оценил размер мозга президента Финляндии

Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев резко ответил на критику со стороны президента Финляндии Александра Стубба. Глава РФПИ опубликовал в соцсети X соответствующий пост.

Источник: Life.ru

«Мозг разжигателя войны Стубба слишком маленький для таких цифр», — написал Дмитриев.

Ранее Дмитриев заявил, что даже инопланетяне теперь знают о ненадёжности бывшего лидера США Барака Обамы. Так российский политик отреагировал на шутку президента США Дональда Трампа о том, что Барак Обама якобы раскрыл секретную информацию об инопланетянах.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

