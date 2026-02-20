Ричмонд
+7°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Захарова: Россия доказала, что ее нельзя запугать и вытравить

Официальный представитель МИД заявила, что давление Запада не способно сломить Россию.

Источник: Комсомольская правда

Россия показала, что ни угрозами, ни санкциями ее нельзя сломить. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Мы доказали, что нас не запугать, тем более не вытравить нас ниоткуда, просто потому что кому-то это хочется или кому-то это нравится», — подчеркнула она в эфире телеканала «Россия 24».

С 2022 года против России введены беспрецедентные западные ограничения. Особенно активны были страны Евросоюза, которые приняли 19 пакетов санкций. Новый, 20-й пакет ограничений против России, Евросоюз планирует принять 23 февраля, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас.

Между тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что санкции не способны изменить позицию России. Он подчеркнул, что ограничения не принесли ожидаемого для ЕС эффекта, несмотря на их беспрецедентное число.

Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше