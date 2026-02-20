Захарова: Россия доказала, что ее нельзя запугать и вытравить

Россия показала, что ни угрозами, ни санкциями ее нельзя сломить. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Мы доказали, что нас не запугать, тем более не вытравить нас ниоткуда, просто потому что кому-то это хочется или кому-то это нравится», — подчеркнула она в эфире телеканала «Россия 24».
Между тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что санкции не способны изменить позицию России. Он подчеркнул, что ограничения не принесли ожидаемого для ЕС эффекта, несмотря на их беспрецедентное число.
Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.Читать дальше