Ричмонд
+7°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Реально под столом»: Захарова рассказала об унизительном положении Европы

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что представители Европы пребывают в состоянии «абсолютной униженности» в рамках переговоров по урегулированию украинского конфликта.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что представители Европы пребывают в состоянии «абсолютной униженности» в рамках переговоров по урегулированию украинского конфликта.

Захарова в интервью vesti.ru Захарова предложила представить стол с различными бумагами и блюдами, к которому «кто-то подходит, а кто-то отходит». Продолжая метафору, официальный представитель МИД сказала, что европейские политики располагаются не в «другой комнате», а «реально под столом, в состоянии абсолютной униженности».

Как заявила Захарова, в прошлом европейцы были за столом переговоров, и к ним относились с уважением и доверием, но впоследствии стало известно, что они «не собирались выполнять Минские договоренности».

23−24 января переговоры России, США и Украины по урегулированию украинского конфликта состоялись в Абу-Даби. Второй раунд стартовал там же 4 февраля и также продлился два дня. По его итогам стороны договорились об обмене 314 заключенными.

17−18 февраля встреча, ставшая продолжением переговорного процесса с участием делегаций в расширенном составе, состоялась в Женеве. Впоследствии представители сторон переговоров заявляли о подготовке следующего раунда.

Читайте материал «Швейцария заявила, что готова провести новый раунд переговоров по Украине».

Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.

Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше