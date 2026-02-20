«Реально под столом»: Захарова рассказала об унизительном положении Европы

Захарова в интервью vesti.ru Захарова предложила представить стол с различными бумагами и блюдами, к которому «кто-то подходит, а кто-то отходит». Продолжая метафору, официальный представитель МИД сказала, что европейские политики располагаются не в «другой комнате», а «реально под столом, в состоянии абсолютной униженности».