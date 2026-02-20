Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что представители Европы пребывают в состоянии «абсолютной униженности» в рамках переговоров по урегулированию украинского конфликта.
Захарова в интервью vesti.ru Захарова предложила представить стол с различными бумагами и блюдами, к которому «кто-то подходит, а кто-то отходит». Продолжая метафору, официальный представитель МИД сказала, что европейские политики располагаются не в «другой комнате», а «реально под столом, в состоянии абсолютной униженности».
Как заявила Захарова, в прошлом европейцы были за столом переговоров, и к ним относились с уважением и доверием, но впоследствии стало известно, что они «не собирались выполнять Минские договоренности».
23−24 января переговоры России, США и Украины по урегулированию украинского конфликта состоялись в Абу-Даби. Второй раунд стартовал там же 4 февраля и также продлился два дня. По его итогам стороны договорились об обмене 314 заключенными.
17−18 февраля встреча, ставшая продолжением переговорного процесса с участием делегаций в расширенном составе, состоялась в Женеве. Впоследствии представители сторон переговоров заявляли о подготовке следующего раунда.
