Захарова: Европа вне переговоров по Украине оказалась в состоянии униженности

Официальный представитель МИД РФ заявила, что европейцам придется научиться вести себя дипломатично.

Источник: Комсомольская правда

Представители Европы находятся в «состоянии абсолютной униженности» вне стола переговоров по Украине, заявила официальный представитель Мария Захарова в интервью «Вестям».

По ее словам, ранее европейцы занимали место за столом переговоров, им доверяли и рассчитывали на их роль посредников, но они отвергли Минские соглашения и использовали переговоры для перевооружения киевского режима.

Захарова подчеркнула, что возвращение европейцев за стол требует восстановления доверия и обучения дипломатическим нормам.

«Возвращение их за стол переговоров зависит от того, насколько они умеют вести себя за этим столом. Зависит от того, насколько их вообще воспринимают за этим столом», — отметила дипломат.

Ранее Мария Захарова сказала, что Россию невозможно запугать или вытравить внешним давлением и санкциями, комментируя беспрецедентное число западных ограничений против страны.

