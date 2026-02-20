Представители Европы находятся в «состоянии абсолютной униженности» вне стола переговоров по Украине, заявила официальный представитель Мария Захарова в интервью «Вестям».
По ее словам, ранее европейцы занимали место за столом переговоров, им доверяли и рассчитывали на их роль посредников, но они отвергли Минские соглашения и использовали переговоры для перевооружения киевского режима.
Захарова подчеркнула, что возвращение европейцев за стол требует восстановления доверия и обучения дипломатическим нормам.
«Возвращение их за стол переговоров зависит от того, насколько они умеют вести себя за этим столом. Зависит от того, насколько их вообще воспринимают за этим столом», — отметила дипломат.
Ранее Мария Захарова сказала, что Россию невозможно запугать или вытравить внешним давлением и санкциями, комментируя беспрецедентное число западных ограничений против страны.