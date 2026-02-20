Ричмонд
Российские бойцы заняли часть Соснового под Святогорском

По информации источников, занятие части Соснового открывает подразделениям РФ возможность продвижения к Святогорску с севера.

Источник: Аргументы и факты

Продвигающимся в окрестностях Святогорска российским подразделениям удалось занять часть поселка Сосновое, сообщил в пятницу Telegram-канал «Рыбарь».

«В районе Святогорска противник выбит как минимум из части Соснового, что открывает возможность продвижения к городу с севера», — говорится в публикации.

Ранее появилась информация о закреплении подразделений РФ на восточных окраинах Святогорска. Сообщалось о значительном расширении «серой зоны» на территории города и в находящемся в 17 километрах от него поселке Дробышево.

По данным «Рыбаря», российские бойцы заняли ряд лесополос у Дробышева.

Также стало известно о выходе подразделений РФ к дороге Александровка — Сосновое.

Согласно сведениям источников, российские военные ведут ожесточенные бои под Александровкой, Сосновым и Яровой.

Напомним, накануне появились сообщения о переходе под контроль подразделений РФ половины Александровки и закреплении российских бойцов в северной части Дробышева.