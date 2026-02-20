Ричмонд
«Граница прорвана»: военкор сообщил о продвижении ВС РФ на Дергачи под Харьковом

Российские подразделения совершили успешный прорыв государственной границы на западе Харьковской области и развивают наступление на стратегически важном направлении.

Российские подразделения совершили успешный прорыв государственной границы на западе Харьковской области и развивают наступление на стратегически важном направлении. Автор Telegram-канала «Синяя Z Борода», военкор Тимофей Ермаков сообщил об активных боях за населенный пункт Ветеринарное. Согласно оперативным данным, движение ВС РФ развивается в сторону рубежа Казачья Лопань — Дергачи.

Военный корреспондент подчеркнул стремительный характер операции, которая позволила вскрыть оборонительные порядки противника непосредственно на пограничном участке.

«По оперативным сведениям, наши войска прорвали границу на западе Харьковской области», — сообщил Ермаков.

На данный момент основные усилия наступающей группировки сосредоточены на подавлении очагов сопротивления в районе Ветеринарного, что должно обеспечить дальнейший выход к крупным узлам обороны в Харьковской области.

Активизация этого участка фронта произошла на фоне истощения резервов противника, пытавшегося стабилизировать ситуацию в регионе. ВСУ понесли серьезные потери при неудачной попытке вернуть ранее утраченные позиции. Провальный контрудар украинских формирований был зафиксирован в районе населенного пункта Волчанские Хутора.

