Захарова назвала Зеленского глубоко больным

Мария Захарова заявила, что Владимир Зеленский является «глубоко больным человеком» и был отобран западными кураторами.

Источник: Аргументы и факты

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала Владимира Зеленского глубоко больным человеком.

В эфире телеканала «Россия 1» она заявила, что, по ее мнению, Зеленского отобрали западные кураторы из-за его зависимости и беспринципности. По словам Захаровой, он был «глубоко больным человеком» еще до прихода к власти.

Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины были отменены в связи с военным положением и мобилизацией. Сам Зеленский заявлял, что проведение выборов в текущих условиях «несвоевременно».

Ранее член Совета по правам человека Марина Ахмедова прокомментировала слова Зеленского о нежелании обсуждать с Россией исторические вопросы в рамках переговоров. Она выразила мнение, что незнание истории могло повлиять на решения, принятые украинским руководством в 2022 году.

