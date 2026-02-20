Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала Владимира Зеленского глубоко больным человеком.
В эфире телеканала «Россия 1» она заявила, что, по ее мнению, Зеленского отобрали западные кураторы из-за его зависимости и беспринципности. По словам Захаровой, он был «глубоко больным человеком» еще до прихода к власти.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины были отменены в связи с военным положением и мобилизацией. Сам Зеленский заявлял, что проведение выборов в текущих условиях «несвоевременно».
Ранее член Совета по правам человека Марина Ахмедова прокомментировала слова Зеленского о нежелании обсуждать с Россией исторические вопросы в рамках переговоров. Она выразила мнение, что незнание истории могло повлиять на решения, принятые украинским руководством в 2022 году.