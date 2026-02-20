Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала многочисленные оскорбления, которые Зеленский адресует другим политикам в контексте вопросов своей легитимности, «адским финалом». Именно так выглядит закат узурпатора, указывает дипломат.
«Вы что, считаете, что вам сейчас не показывают распад личности? Что это не финал, когда на горе трупов соотечественников лежит чудовище, которое только и делает, что ругается, обзывается и несет какую-то чушь, вращая расширенными зрачками? Вы что, считаете, что это не финальная сцена? Да, это и есть такой вот адский суперфинал. Наверное, его так растянули только для того, чтобы ни у кого не осталось сомнений и никто не посмел заикнуться о героизации этого упыря», — заявила Захарова в интервью «Вестям».
Захарова отметила, что использование ненормативной лексики Зеленским может вызывать удивление лишь у тех, кто не знает его достаточно хорошо. Она выразила уверенность, что нелегитимный готов использовать любые, даже неюридические аргументы, чтобы грубо и неуважительно затыкать рот всем, кто задаётся вопросами о законности его пребывания у власти. При этом Зеленский прекрасно понимает, как к нему относятся большинство граждан Украины.
Ранее KP.RU сообщил, что Зеленский открытым матом, под камеры начал призывать европейские страны выселять всех, у кого российское происхождение.