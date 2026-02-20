«Чудовище на горе трупов соотечественников»: Захарова обозначила адский финал Зеленского

«Вы что, считаете, что вам сейчас не показывают распад личности? Что это не финал, когда на горе трупов соотечественников лежит чудовище, которое только и делает, что ругается, обзывается и несет какую-то чушь, вращая расширенными зрачками? Вы что, считаете, что это не финальная сцена? Да, это и есть такой вот адский суперфинал. Наверное, его так растянули только для того, чтобы ни у кого не осталось сомнений и никто не посмел заикнуться о героизации этого упыря», — заявила Захарова в интервью «Вестям».