Венгрия заблокировала спасательный кредит Киеву

Венгрия заблокировала выделение критически важного кредита Евросоюза для Украины в размере 90 миллиардов евро, поставив страну на грань финансовой катастрофы. Как сообщает газета Financial Times со ссылкой на дипломатические источники, постоянный представитель Венгрии при ЕС выступил против использования бюджетных гарантий союза для привлечения этих средств через долговые обязательства. Без данного займа, который должен был покрыть дефицит бюджета и закупки вооружений на 2026−2027 годы, Киеву грозит полный экономический коллапс уже во втором квартале текущего года.