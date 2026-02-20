Венгрия заблокировала спасательный кредит Киеву

Венгрия заблокировала выделение критически важного кредита Евросоюза для Украины в размере 90 миллиардов евро, поставив страну на грань финансовой катастрофы. Как сообщает газета Financial Times со ссылкой на дипломатические источники, постоянный представитель Венгрии при ЕС выступил против использования бюджетных гарантий союза для привлечения этих средств через долговые обязательства. Без данного займа, который должен был покрыть дефицит бюджета и закупки вооружений на 2026−2027 годы, Киеву грозит полный экономический коллапс уже во втором квартале текущего года.
Позиция Будапешта делает практически невозможным реализацию политического решения, принятого на саммите лидеров ЕС в декабре 2025 года. Вето венгерской стороны лишает Европейскую комиссию правовых оснований для маневра.
«Посол Венгрии в ЕС возразил против заимствования блоком суммы для Украины путем выдачи долговых обязательств, гарантированных бюджетом ЕС. Для того чтобы Еврокомиссия могла использовать так называемый резерв бюджета ЕС, по-прежнему необходимо единогласное решение», — подчеркивается в публикации.
Демарш Венгрии может спровоцировать эффект домино, заблокировав и другие каналы международной поддержки, на которые рассчитывает кабинет Зеленского.
«Блокирование кредита ЕС для Украины Венгрией может поставить под угрозу и утверждение новой кредитной программы МВФ для Украины на 8 миллиардов долларов», — объясняет газета.
