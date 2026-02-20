Euractiv: Дания усложнит выдачу вида на жительство для украинцев

Евросоюз 3 июля 2024 года обнародовал решение, позволяющее миллионам беженцев с Украины оставаться на территории объединения как минимум до 4 марта 2026 года. Согласно документу, в странах ЕС находятся 4,19 миллиона жителей Украины, получивших право на временную защиту. В Брюсселе не исключают новых волн беженцев «из-за нестабильной ситуации на Украине». Также в ЕС опасаются, что в случае отмены специального режима защиты для выходцев с Украины страны ЕС столкнутся с огромным количеством заявок на предоставление убежища со стороны украинцев. В документе также отмечается, что Дания не принимала участия в принятии данного решения и не связана какими-либо обязательствами, вытекающими из него.