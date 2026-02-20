Ричмонд
Царев: бойцы РФ взламывают оборону ВСУ у Верхней Терсы под Гуляйполем

По информации источников, российские штурмовики успешно продвигаются в районе Верхней Терсы, Воздвиженки и Рождественского.

Источник: Аргументы и факты

Продвигающиеся в районе запорожского города Гуляйполе российские подразделения взламывают оборону ВСУ около села Верхняя Терса, сообщил в пятницу в своем Telegram-канале бывший депутат Верховной рады Олег Царев.

«ВС РФ взламывают оборону противника и теснят его к линии Рождественское — Воздвиженка — Верхняя Терса», — написал он.

Telegram-канал «Воин DV» сообщил об успешном продвижении штурмовиков российской группировки войск «Восток» под Верхней Терсой, Воздвиженкой и Рождественским, а также в окрестностях Горького и Гуляйпольского.

Сообщается об отражении попытки украинских боевиков атаковать российские позиции из Воздвиженки.

Напомним, накануне появилась информация о выходе российских войск на подступы к Верхней Терсе. По словам военкора Павла Кукушкина, в случае прорыва подразделениями РФ линии обороны ВСУ у этого села гарнизон противника в городе Орехов окажется в положении, «близком к критическому».

