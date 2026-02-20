The Guardian: Байден в 2021 году позвонил Путину, опасаясь за судьбу Украины

Ермак утверждал, что Россия якобы предпочитает вести операции «в серой зоне» и проводить гибридные операции, но не готова к масштабному конфликту, поскольку он неизбежно оборвет отношения Москвы со странами Запада. По словам собеседников газеты, такое мнение у тогдашнего главы офиса президента Украины сформировалось после контактов с представителями России в рамках переговорной группы по Донбассу, однако чиновники якобы сами не знали о подготовке к боевым действиям.