Захарова: России доказала, что ее нельзя запугать

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью vesti.ru прокомментировала санкции в отношении российского бизнеса. По словам Захаровой, РФ доказала, что ее нельзя запугать или вытравить.
Захарова сказала, что компании, покидавшие российский рынок, из России не выгоняли.
Также Захарова сказала, что не видела, чтобы кто-либо варварски отнесся к помещениям, где были магазины и офисы зарубежных организаций.
