Россия и Казахстан проводят плановую тренировку войск ПВО

АСТАНА, 20 февраля. /ТАСС/. Министерство обороны Казахстана совместно с Россией проводит плановую тренировку войск противовоздушной обороны с 20 февраля по 10 марта. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Казахстана.

Источник: РИА "Новости"

«В соответствии с планом совместных мероприятий по Единой региональной системе противовоздушной обороны Республики Казахстан и Российской Федерации в период с 20 февраля по 10 марта 2026 года проводится плановая тренировка войск ПВО. В ходе тренировки отрабатываются задачи по обнаружению и сопровождению воздушных целей, перехвату воздушных судов — нарушителей воздушного пространства, а также их принуждению к посадке на назначенных аэродромах», — говорится в сообщении.